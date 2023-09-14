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15:53 14.09.2023

Шмигаль: Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів

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Шмигаль: Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів

Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння і боєприпасів, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння і боєприпасів. Заради цього Кабінет Міністрів подав законопроєкт, який пропонує, що військовий ПДФО - податок, який держава платить за військових, піде на закупівлю техніки та власне виробництво зброї", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшилися у вісім разів, зокрема, за 2023 рік прогнозована сума становитиме понад 96 млрд грн, тоді як 2021 року - приблизно 12 млрд грн.

"Наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", - вважає прем'єр.

Він наголосив, що водночас понад 200 млрд грн, уже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, залишаться в розпорядженні місцевої влади.

"Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більший, ніж був у 2021 році до повномасштабного вторгнення", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #виробництво #озброєння

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