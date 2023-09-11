Події

06:24 11.09.2023

11 вересня: Яке сьогодні свято

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11 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 565 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 565 RUSSIAN AGRESSION

11 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом.

В Аргентині - День учителя. В Іспанії - Національний День Каталонії. У США - День патріота і Національний день пам'яті про загиблих унаслідок терактів 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні. У Чилі - День річниці військового перевороту 1973 року. В Ефіопії - Новий рік за ефіопським календарем. У Пакистані - Національний день пам'яті Моххамеда Алі Джина.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.

Всесвітній день боротьби з тероризмом

Подія створена в пам'ять про людей, які постраждали від терористичного акту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, коли в хмарочоси Всесвітнього торговельного центру (ВТЦ) у Нью-Йорку врізалися два літаки, керовані терористами. У результаті чого обидві вежі обвалилися, спричинивши серйозні руйнування прилеглих будівель. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону. Четвертий розбився в штаті Пенсильванія.

Крім 19 терористів, унаслідок атак загинуло понад 3000 осіб, близько 6000 було поранено, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Також катастрофа забрала життя пожежників і поліцейських, завдяки зусиллям яких вдалося врятувати близько 30 тисяч осіб.

Тероризм - діяльність, яка несе для суспільства особливу небезпеку. Вона орієнтована на цілеспрямоване та свідоме застосування насильницьких актів. Терористи організовують вибухи та підпали, викрадають людей, вбивають заручників з метою залякування державних структур. Найчастіше терористичні акти мають політичні умови і відбуваються так, щоб на них звернуло увагу якомога більше людей.

Ще цього дня:

1919 - Армія УНР звільнила Умань і Христинівку від більшовиків;

1927 - Землетрус на південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії;

1939 - У Воркутинському таборі загинув український історик Віктор Юркевич;

1943 - Створено державний український хор імені Г. Верьовки;

1973 - Військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета;

1990 - Президія Верховної ради УРСР ухвалила рішення про заборону проведення мітингів біля Верховної Ради в радіусі 1 км;

1993 - У Києві відкрито пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 рр.;

1997 - Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України;

2001 - Терористичний акт у США 11 вересня 2001 року;

2011 - Національний меморіал і музей 11 вересня відкрився до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 - Унаслідок пожежі на двох швейних фабриках у Пакистані загинуло 315 осіб.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила наприкінці 5 століття. За переказами, Феодора жила зі своїм чоловіком у коханні та злагоді, але один багатий городянин, зачарований її красою, став спокушати молоду жінку. Він підкупив звідню, яка обдурила Феодору, сказавши, що гріх, скоєний вночі, не ставиться людині в провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте незабаром усвідомила всю огидність перелюбу.

Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. Знайома ігуменя, коли побачила страждання грішниці, нагадала їй історію Марії Магдалини, яка омила сльозами ноги Христа. Це спонукало Феодору піти в монастир - причому потай від усіх. Але вона розуміла, що в жіночій обителі чоловік знайде її, тому переодяглася в чоловіче вбрання і вступила до чоловічого монастиря з ім'ям Феодор. Пізніше, вже після смерті Феодори, її чоловік, дізнавшись про подвиг дружини, прийняв постриг у цій же обителі.

Іменини: Іван.

Теги: #11_вересня

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