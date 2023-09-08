Події

18:35 08.09.2023

Унаслідок російського обстрілу околиць Торецька поранено двох підлітків та їхніх батьків

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Російські окупанти близько 12:20 п'ятниці обстріляли смт Північне м. Торецька (Донецька обл.), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За попередніми даними, війська РФ атакували населений пункт з артилерії. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина. Зазнали поранень двоє братів 14 і 15 років, їхня 37-річна мати та 43-річний батько. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Пошкоджено сусідній житловий будинок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #обстріл #донецька_область

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