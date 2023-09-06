Росіяни вдарили по Костянтинівці, загинули люди - ЗМІ
Російські окупаційні війська вдарили по центру Костянтинівки (Донецька обл.), повідомляють місцеві телеграм-канали.
Як повідомляється, удар припав на ринок у центральній частині Костянтинівки, він розташований у районі ТЦ "Меркурій". Місцеві телеграм-канали публікують фото і відео наслідків ударів.
За даними військових, удар було завдано системою С-300.
Журналісти "Радіо свобода" повідомляють, що, за попередньою інформацією, через удар загинули 16 осіб.