Росіяни вдарили по Костянтинівці, загинули люди - ЗМІ

Російські окупаційні війська вдарили по центру Костянтинівки (Донецька обл.), повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як повідомляється, удар припав на ринок у центральній частині Костянтинівки, він розташований у районі ТЦ "Меркурій". Місцеві телеграм-канали публікують фото і відео наслідків ударів.

За даними військових, удар було завдано системою С-300.

Журналісти "Радіо свобода" повідомляють, що, за попередньою інформацією, через удар загинули 16 осіб.