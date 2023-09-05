Події

19:06 05.09.2023

Російський президент недієздатний - Подоляк, коментуючи слова Путіна про Зеленського

2 хв читати
Російський президент недієздатний - Подоляк, коментуючи слова Путіна про Зеленського

Російський президент живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він повністю недієздатний і з ним неможливо домовитися, написав у твіттері радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Так він прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, а це знищення півтора мільйона людей".

"Людина, яка не користується телефонами та комп'ютерами, закликає подивитися на те, що "євреї пишуть в інтернеті про президента Зеленського", як на виправдання воєнних злочинів Росії в Україні. І знову людина, яка свідомо віддає накази атакувати іншу країну ракетами, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей і стирати з лиця землі міста і села, пропонує нове виправдання своєї внутрішньої неадекватності", - написав Подоляк.

За його словами, "крім чергової цинічної спроби використати історичну тему Голокосту як вітрину для виправдання сучасних російських нацистських практик з боку їхнього послідовника фашиста Ільїна, я хочу звернути увагу ще на одну річ. Це ще одне підтвердження того, що російський президент живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності".

"Путін не є раціональним гравцем, який заслуговує на інвестиції в довгострокове партнерство: це мають розуміти гравці в усіх частинах світу. І так, Близький Схід теж повинен позбутися своїх ілюзій і усвідомити нарешті, що фашизм реанімовано в російській обгортці", - написав також він.

 

Теги: #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 05.09.2023
Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

12:42 17.08.2023
Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир" - Подоляк у відповідь на заяву Саркозі

Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир" - Подоляк у відповідь на заяву Саркозі

13:23 04.08.2023
Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

17:52 17.07.2023
Подоляк пропонує створити військові патрулі для охорони "зернового коридору", а не благати агресора

Подоляк пропонує створити військові патрулі для охорони "зернового коридору", а не благати агресора

17:39 17.07.2023
Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

20:34 06.07.2023
Це впровадження російської агентури в глобальні офіси? - Подоляк про заяву "Humans Right Watch"

Це впровадження російської агентури в глобальні офіси? - Подоляк про заяву "Humans Right Watch"

14:36 30.06.2023
Подоляк: Україна не віддасть частину своєї території агресору, щоб зупинити війну

Подоляк: Україна не віддасть частину своєї території агресору, щоб зупинити війну

07:29 25.06.2023
Пригожин показав, що монополії на насильство більше немає - Подоляк про ситуацію в РФ

Пригожин показав, що монополії на насильство більше немає - Подоляк про ситуацію в РФ

12:23 24.06.2023
Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

14:13 19.06.2023
Перемир'я і припинення вогню в Україні нездатні принести мир - Подоляк

Перемир'я і припинення вогню в Україні нездатні принести мир - Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

Президент вніс до ВР подання про призначення Умєрова міністром оборони

ВР ухвалила закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій

ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

У МЗС закликають світ рішуче засудити антисемітські висловлювання Путіна

Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

Унаслідок ворожого обстрілу Токарівки Херсонської області дістав поранень чоловік

Глави МЗС України та Замбії домовилися про початок регулярних політичних консультацій - Кулеба

Литва передала Україні другий потужний автотрансформатор

Росіяни атакували Нікополь безпілотниками, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - Дніпропетровська ОВА

В Умані буде запроваджено особливий режим пересування містом на період Рош га-Шана - голова ОВА

Федів про можливе призначення міністеркою культури: Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА