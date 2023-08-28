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23:09 28.08.2023

Провідні юристи світу закликали створити міжнародний трибунал, щоб судити керівництво Росії

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Провідні юристи світу закликали створити міжнародний трибунал, щоб судити керівництво Росії

Учасники міжнародної конференції "Спеціальний трибунал зі злочину агресії проти України. Правосуддя має перемогти", що пройшла в Києві 21 серпня, підписали спільне комюніке із закликом створити міжнародний Трибунал, щоб судити російське вище політичне керівництво за злочин агресії.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство об'єднати зусилля і тісно та спільно з Україною працювати над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Спеціальний трибунал має стати легітимним та авторитетним механізмом правосуддя, який зможе ефективно виконувати свою роботу – притягувати до відповідальності представників політичного та військового керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України", - сказано в документі.

Зокрема, учасники конференції вважають, що створення Спеціального трибуналу має стати відповіддю міжнародної спільноти на грубе порушення Російською Федерацією Статуту ООН, а саме принципу незастосування сили чи загрози силою.

"Створення Спеціального трибуналу також відіграє важливу роль у запобіганні можливим агресіям у майбутньому, оскільки можливі агресори бачитимуть, що акти агресії одержують відповідну правову відповідь. Злочин агресії, вчинений політичним і військовим керівництвом Росії проти України, не повинен залишитися без відповідної правової відповіді. Тому закликаємо міжнародну спільноту до активної та ефективної роботи щодо створення Спеціального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України", - йдеться у комюніке.

Документ, зокрема, підписали Девід Крейн, головний прокурор-засновник Спеціального суду ООН із Сьєрра-Леоне; Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації правників; Терьє Ейнарсен, професор міжнародного права Університету Бергена; Антуан Гарапон, генеральний секретар Інституту фундаментальних досліджень юстиції; Джефрі Найс, британський адвокат та суддя, головний прокурор у Трибуналі проти Слободана Мілошевича; Річард Голдстоун, колишній суддя ПАР, перший головний прокурор Міжнародного кримінального трибуналу ООН у справах колишнього президента України; Річард Ґолдстоун, перший головний прокурор Міжнародного кримінального трибуналу ООН у справах колишнього президента України.

Теги: #рф #україна #трибунал

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