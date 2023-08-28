Події

10:07 28.08.2023

У Чорному морі перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 ракет

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У Чорному морі перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 ракет

Станом на ранок понеділка в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягати чотирьох ракет, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі - вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Зазначено, що за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою прохід до Азовського моря здійснили 28 суден, із них сім рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря - 20 суден, із них два продовжили рух у напрямку Босфору.

 

Теги: #ракетоносії

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