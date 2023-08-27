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19:46 27.08.2023

Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

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Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

Друге із заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту і йде тимчасовим коридором, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов із порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України", - зазначило міністерство у фейсбуці в неділю.

Воно уточнило, що судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Мінвідновлення нагадало, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, що перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte 16 серпня 2023 року.

Згідно з даними ресурсу MarineTraffic, балкер Primus уже досяг територіальних вод Румунії навпроти Сулинського гирла дельти Дунаю.

Як повідомлялося, Primus почав рух у суботу вранці з порту Одеса, куди він прибув 20 лютого 2022 року з грецького порту Перама під найменуванням Polarstar, а вирушив за маршрутом у напрямку болгарського порту Варна в неділю вночі.

За даними "Адміністрації морських портів України" (АМПУ), у портах "Великої Одеси" станом на 23 серпня залишалися заблокованими шість суден із 262 тис. тонн вантажів.

Балкер Primus дедвейтом 32,6 тис. тонн і валовим тоннажем 19,9 тис. тонн, за даними головного редактора BlackSeaNews і керівника Моніторингової групи щодо санкцій і свободи судноплавства, змінив власника 12 липня цього року під час перебування в Одесі: замість грецької Erma Marine SA ним стала Nova Polar із Сінгапуру. Також замість грецького оператора Seastar Chartering ним став Blumenthal Asia також із Сінгапуру. MarineTraffic оцінює судно приблизно в $9,1 млн.

 

 

 

 

 

Теги: #судно #коридор #підтвердження

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