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10:56 24.08.2023

Порошенко в День Незалежності: Ми захистили саме існування держави, тепер маємо зробити Україну повноправним членом ЄС і НАТО

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Порошенко в День Незалежності: Ми захистили саме існування держави, тепер маємо зробити Україну повноправним членом ЄС і НАТО

Фундамент Української державності дав можливість утримати країну після повномасштабного вторгнення, але не можна зупинятися - Україна має стати вагомим і повноправним членом європейської та євроатлантичної спільноти, заявив п'ятий президент України Петро Порошенко у своєму зверненні до Дня Незалежності.

"Україна. Державність. Герої. Мужність. Перемога. Безпека. Майбутнє. Ті слова, за якими мільйони сенсів, подій, відчуттів, і, на жаль, - безліч життів", - зазначив він.

"32 роки Незалежності. Десятий рік далеко не першої війни московії проти України. І рівно півтора роки - від початку повномасштабного вторгнення. То ж ми до болю знаємо, як дорого коштують наші свобода і незалежність. Ми не раз втрачали свою державу, але остаточно виборемо її зараз - це місія нашого покоління", - наголосив Порошенко.

Він наголосив, що держава має задавати першочергові вектори розвитку.

"Це вкладення в енергонезалежність і енергоефективність, вкладення в якісну інфраструктуру. І це не про дороги. Це про інфраструктуру здоровʼя, спорту, дозвілля та загалом - про якість людського життя", - зазначив Порошенко.

Перед політиками ж стоїть завдання забезпечити це, і дати громадянам віру і впевненість.

"А для впевненості нам потрібен план. Чіткий план економічного відновлення і зростання. Чіткий план безпеки. Саме тому настільки важливе виконання умов і початок цього року переговорів про вступ до ЄС. Це - впевненість в майбутньому і це надія. Подібний план ми виконали, коли вибороли безвіз. Так само ми маємо виконати складну домашню роботу, яка забезпечить запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вашингтоні, у Сполучних Штатах наступного року. За два місяці після Вільнюсу на цьому напрямку, на жаль, не зроблено нічого", - наголосив Порошенко.

"НАТО - це життя для України. ЄС - це краще життя, справедливе і забезпечене. І тому важлива свобода і демократія, незважаючи на війну. Бо диктатура несумісна із сучасною європейською цивілізацією. І тому важлива справедливість, особливо під час війни. І тому важливі реформи. Навіть під час війни. Без цих трьох складових руху вперед не буде", - підсумував він.

Теги: #порошенко #день_незалежності

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