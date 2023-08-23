Події

18:48 23.08.2023

Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

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Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

У середу російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області, внаслідок обстрілу жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні від ворожих обстрілів здригалася Марганецька громада, що на Нікопольщині. Російська армія била по ній двічі за день. Обидва рази – з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки уточнюються", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що в інших населених пунктах області день минув спокійно.

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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