Події

18:42 23.08.2023

Україна готує створення Балто-Чорноморського оборонного союзу - Зеленський

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Україна готує створення Балто-Чорноморського оборонного союзу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити союз у сфері безпеки із країнами Чорного і Балтійського морів.

"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя", - сказав він у середу на пресконференції в Києві.

"І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - додав він.

"Я не впевнений, що ми сьогодні маємо говорити про військову деокупацію Криму публічно", - сказав водночас Зеленський.

Теги: #союз #балтійсько_чорноморський

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