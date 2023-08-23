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00:31 23.08.2023

Протягом тижня окупанти вели обстріли поблизу Запорізької АЕС - МАГАТЕ

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Протягом тижня окупанти вели обстріли поблизу Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Російські окупанти протягом минулого тижня та понеділка 21 серпня періодично проводили обстріли поблизу майданчика Запорізької АЕС та міста Енергодар, йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі у вівторок.
"Наголошуючи на потенційних ризиках для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, іноді далі", - наголошується в інформації, опублікованій на сайті.
Зокрема, вказується, що 14 серпня сильний вибух струснув вікна кімнат експертів МАГАТЕ, а через два дні пролунала стрілянина. До того ж 17 серпня пролунав ще один вибух поблизу об'єкта, ще п'ять вибухів було чутно 20 серпня на певній відстані від ЗАЕС та п'ять 21 серпня.
"Щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище, як і раніше, має першорядне значення дотримання п'яти основних принципів захисту Запорізької АЕС", - наголосив Гроссі.
Також за даними МАГАТЕ вранці 18 серпня пролунав вибух у сусідньому м. Енергодарі, "де мешкає більша частина персоналу ЗАЕС".
Як зазначається, про будь-які травми персоналу станції експерти МАГАТЕ не чули та пошкоджень на майданчику ЗАЕС не зафіксовано.
 

Теги: #рф #україна #обстріли #заес

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