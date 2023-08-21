21 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 544 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 544 RUSSIAN AGRESSION

21 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

Православна церква вшановує пам'ять єпископа Мирона Критського.

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму засновано резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2017 року. Мета дати, що відзначається 21 серпня, - віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, і стати імпульсом для підтримання їх і сприяння захисту та повному здійсненню їхніх прав і основних свобод.

Резолюція підтверджує, що заохочення і захист прав людини та верховенство права на національному та міжнародному рівнях відіграють важливу роль у запобіганні тероризму та боротьби з ним. Цей документ став підсумком зусиль Генеральної Асамблеї, Комітету з прав людини та Ради з прав людини в сфері захисту та здійснення прав жертв тероризму.

Ще цього дня:

1911 - З Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку було знайдено лише за два роки в Королівстві Італія;

1914 - Засновано футбольний клуб "Васко да Гама";

1914 - Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику;

1919 - 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, під час наступу на Київ звільнив від червоних Житомир;

1932 - У Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль;

1944 - У Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 - Країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни".

1996 - Засновано нагороду Президента України - орден "За мужність";

1996 - На Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні за ф'ючерсними контрактами;

2005 - Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на "Верховний Архієпископ Києво-Галицький" і переніс резиденцію до Києва;

2011 - В Олевську Житомирської області було відкрито пам'ятний знак на честь 70-річчя від дня створення Олевської республіки.

2013 - У громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдали ракетних ударів із використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб.

Церковне свято

Православні цього дня відзначають пам'ять єпископа Мирона Критського. За переказами, він був напрочуд доброю людиною, і з його ім'ям пов'язано безліч легенд. Розповідають, що коли Мирон ще був простим хліборобом, він побачив, як злодії, які залізли в його комору, складають зерно в мішки. Він не лише не став їм заважати, а й допоміг підняти ношу на плечі. Присоромлені такою добротою і лагідністю злодії звернулися до чесного життя і повернули все раніше вкрадене власникам. Це вважається першим чудом Мирона.

Жителі Криту, знаючи про добросердечність Мирона, одностайно обрали його єпископом, і після цього він почав творити справжні дива. Так, коли річка Тритон вийшла з берегів і загрожувала місту великою повінню, одним рухом жезла священнослужитель повернув її до русла.

Іменини: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.