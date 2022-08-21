21 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 179 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 179 RUSSIAN AGRESSION

21 серпня – Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

Православна церква вшановує святого Мирона чудотворця, єпископа Критського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму

Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму започаткований резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2017 року. Його мета – віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, і стати імпульсом для підтримки та сприяння їхньому захисту та повному здійсненню їхніх прав і основних свобод.

Теракти не можна виправдати, оскільки вони є тяжкими злочинами. Із 24 лютого 2022 року, 179 днів, російські окупанти здійснюють терористичні атаки на українські міста та села, вбивають невинних, катують дітей. Повернутися до нормального життя жертви терористів зможуть лише після тривалої психологічної підтримки та реабілітації.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму зараз обговорюється у владних колах багатьох країн. 27 липня Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати РФ спонсором тероризму за агресію проти України, Грузії та Чечні і загибель величезної кількості людей.

Ще цього дня:

1911 - З Лувру викрадено картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" (Джоконда), яка була знайдена лише через два роки в Королівстві Італія;

1914 - Заснований футбольний клуб "Васко да Гама";

1914 - Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику;

1932 - У Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль;

1937 - СРСР і Китай підписали Договір про ненапад;

1944 – У Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що стали основою Статуту ООН;

1968 – Війська країн Варшавського Договору увійшли до Чехословацької Соціалістичної Республіки для придушення "Празької весни".

1996 - Засновано відзнаку Президента України – орден "За мужність".

1996 – На Київській універсальній біржі відбулися перші торги у гривні з ф'ючерсних контрактів.

2005 - Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на "Верховний Архієпископ Києво-Галицький" та переніс резиденцію до Києва;

2011 – У місті Олевськ Житомирської області було відкрито пам'ятний знак на честь 70-річчя створення Олевської республіки;

2013 - У цивільному конфлікті в Сирії війська сирійського диктатора Башара Асада, що підтримується Росією, застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска р. Гута вони завдали ракетного удару із використанням зарину. Загинули, за різними даними, від 350 до 1700 людей.

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує святого Мирона чудотворця, єпископа Критського, який відзначився своєю добротою та наданням допомоги всім, хто цього потребував. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде дуже холодною. За легендою, сьогодні вони вириваються з кайданів і блукають світом, піднімають пил стовпом і наводять на людей застуду.

Іменини: Григорій, Леонід, Мирон, Мойсей, Федір.