19 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 542 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 542 RUSSIAN AGRESSION

19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії, Всесвітній день бездомних тварин, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Міжнародний день геокешингу, Всесвітній день орангутанга.

В Україні - День пасічника, у США - День авіації.

Православна церква святкує Преображення Господнє, День пам'яті святого мученика Андрія Стратилата.

Ще сьогодні День міста святкує Коломия Івано-Франківської області. Уперше Коломия згадується в Галицько-Волинському літописі від 1241 року.

Всесвітній день фотографії

Всесвітній день фотографії відзначають щорічно 19 серпня. Свято засновано 2009 року за ініціативи австралійського фотографа Корске Ара.

Дату свята обрали у зв'язку з тим, що цього дня 1839 року громадськості було представлено метод отримання відбитка фото - дагеротипу, прототипу фотографії. Цей винахід належить Луї Жаку Манде Дагеру, у якого патент на таку перспективну інновацію викупив уряд Франції, він і проголосив його винахід "подарунком світу". Адже він став першим кроком на шляху до фотографії як загальнодоступної "технології".

Всесвітній день бездомних тварин

У третю суботу серпня відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Дата з'явилася в календарі за ініціативи Міжнародного товариства прав тварин. Організація виступила з цією пропозицією 1992 року, її підтримали зоозахисні організації різних країн.

Ця дата вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми бездомних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю.

Одне із завдань Дня безпритульних тварин - пробудити у власників звірів свідоме ставлення до своєї ролі, щоб запобігти поповненню лав безпритульних кішок і собак за рахунок неконтрольованого розмноження домашніх вихованців. З цією ж метою деякі ветеринарні клініки цього дня проводять безоплатну стерилізацію кішок і собак.

Перший із відомих у світі притулків для собак з'явився в Японії в 1695 році, у ньому містилося 50 тисяч тварин. Перший закон, спрямований на захист тварин від жорстокості, було ухвалено у Великій Британії. Це сталося в 1822 році. А найсприятливіші для тварин умови існують в Австрії, де законодавство забороняє, наприклад, обрізати собакам хвіст і вуха, використовувати диких тварин у цирках, продавати цуценят і кошенят у вітринах зоомагазинів тощо.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

У грудні 2008 року Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією оголосила 19 серпня Всесвітнім днем гуманітарної допомоги з метою підвищення поінформованості суспільства про діяльність з надання гуманітарної допомоги в усьому світі. Крім того, заснування Дня гуманітарної допомоги нагадує про важливість міжнародного співробітництва в цій сфері.

День пасічника

Професійний день пасічників в Україні є офіційною подією. Згідно з Указом Президента Леоніда Кучми святкується щорічно 19 серпня, від 1997 р. Мед в Україні цінують за його цілющі властивості та чудовий смак. Цього дня в багатьох містах України проходять медові ярмарки.

У Києві працює Інститут бджільництва імені Прокоповича. У цьому закладі є відділи, співробітники яких опікуються розробкою медичних препаратів для бджіл, селекцією, стандартизацією. Саме тут було розроблено перший розбірний рамковий вулик. З його допомогою можна відкачувати мед без порушення щільників і вимушеного знищення бджіл. А ще в Україні існує Спілка бджолярів для підтримання взаємодії між бджолярами.

Сьогодні в Україні налічується близько 5 мільйонів бджолиних сімей.

Ще цього дня:

1943 - Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співпрацю у створенні атомної бомби;

1945 - Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН;

1960 - Здійснено перший політ у космос живих істот;

1982 - Здійснено запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу якого був українець - Леонід Попов.

1989 - Парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель - о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви та оголосила себе частиною УАПЦ;

1989 - У Хмельницькому відкрили пам'ятний знак, що увічнив пам'ять жертв репресій 1930-1940-х і початку 1950-х років;

1990 - НДР прийняла конституцію ФРН;

1991 - Спроба державного перевороту (ГКЧП) в СРСР;

1992 - У Києві розпочав роботу I Всесвітній форум українців;

2004 - Компанія Google почала продаж своїх акцій на фондовому ринку.

Церковне свято

Сьогодні православна церква відзначає велике свято - Преображення Господнє. Це свято пов'язане з подіями земного життя Ісуса Христа.

Преображення Господнє - явлення слави і Божественної величі Ісуса Христа перед трьома апостолами під час молитви на горі Фавор, описане в Євангеліях. Під час молитви на цій горі учні Ісуса Христа, три свідки воскресіння - Петро, Яків та Іван - побачили, як Учитель перетворився: Його обличчя засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло.

Щороку 19 серпня віряни східних православних церков об'єднуються у святкуванні народно-християнського свята Яблуневого спасу або Преображення Господнього. Це свято є визначним у християнському світі ще з 4-го століття від Різдва Христового і вважається одним із найважливіших після Двонадесятих свят. Цього дня святкується Преображення Господа Ісуса Христа, а також висловлюється подяка Богові від імені всього людства за дозрілі плоди. Святкують Яблуневий Спас під час Успенського посту. Незважаючи на те, що м'ясо на Спасівку суворо заборонене, 19 серпня дозволено вживати вино і рибу. Римо-католицька церква відзначає Преображення Господнє 6 серпня з 1457 року, коли його запровадив Папа Каллікст Третій.

Крім уже згаданих вище назв свята: а саме Яблуневий Спас і Преображення Господнє, у народі його ще називають Другим Спасом і Великим Спасом.

Іменини: Людвіг, Лев.