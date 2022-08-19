Події

07:00 19.08.2022

19 серпня: Цей день в Україні та в світі

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19 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 177 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 177 RUSSIAN AGRESSION

19 серпня – Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги, в Україні – День пасічника, в Індії – Крішна Джанмаштамі – День явлення Крішни, в Афганістані – День незалежності.

Православна церква святкує Преображення Господнє.

Коломия (Івано-Франківська область), заснована в 1240 році, святкує День міста.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День пасічника

З 1997 року в Україні щорічно, 19 серпня, відзначається День пасічника. Підраховано, що кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках країни сьогодні працює близько п'яти мільйонів бджолиних сімей.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

У грудні 2008 року Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією оголосила цей день Всесвітнім днем гуманітарної допомоги. Запровадивши цю дату в календар, Організація Об'єднаних Націй окреслила завдання – підвищувати поінформованість суспільства про діяльність з надання гуманітарної допомоги у всьому світі. Крім того, започаткування Дня гуманітарної допомоги нагадує про важливість міжнародного співробітництва у цій сфері, а також віддає належне усім, хто працював і продовжує працювати в ній.

Всесвітній день фотографії

Всесвітній день фотографії започатковано у 2009 році за ініціативи австралійського фотографа Корске Ара. Цього дня, 1839 року, громадськості презентували метод отримання відбитка фото – дагеротипу, прототипу фотографії. Цей винахід належить Луї Жаку Манде Дагеру, у якого патент на таку перспективну інновацію викупив уряд Франції, він і проголосив його винахід "подарунком світу".

Ще цього дня:

1943 - Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль підписали таємну угоду про співпрацю у створенні атомної бомби;

1960 - Здійснено перший політ у космос живих істот;

1982 - Здійснено запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу українець - Леонід Попов;

1989 - Парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель - о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви і оголосила себе частиною УАПЦ.

Церковне свято

Преображення Господнє

19 серпня віряни й церква вшановують Преображення Господнє — описане в Євангеліях таємниче перетворення, явлення Божественної величі та слави Христа на горі Фавор.

Це свято в народі називають Яблучним спасом, бо з давніх-давен існує традиція освячувати цього дня врожаї яблук та інших плодів на подяку Богові за зібраний урожай.

До Другого Спасу яблука нового врожаю їсти не заведено. І лише після освячення в церкві на Яблучний Спас (разом з іншими плодами із саду: виноградом, грушами тощо) яблука подавали на стіл. Зокрема готували з них різноманітні пироги та інші страви.

Тому збирання врожаю в саду та приготування їжі – єдині роботи, які дозволені та благословляються на свято.

Іменини: Архип, Макар, Михайло, Петро, Митрофан.

Теги: #19_серпня
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