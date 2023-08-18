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18:49 18.08.2023

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн, повідомило агентство.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн", - ідеться в повідомленні НАЗК на офіційному сайті в п'ятницю.

Як повідомляється, "в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, $230 тис. та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого, ймовірно, причетний секретар міськради".

Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК, зокрема за матеріалами НАБУ, встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, одержаним ними в законний спосіб.

У виправленій декларації за 2020 рік Куртєв зазначив, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків свідчать, що його доходи за 2021-й та 2022 роки не давали змоги накопичити вилучену суму. Факт користування ним зазначеною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.

Як повідомляє НАЗК, помічник секретаря міськради, який також проживав у цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти належать йому та його батькам. "Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли. Таким чином, Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи", - наголошують у повідомленні.

НАЗК затвердило обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення та скерувало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

 

Теги: #запоріжжя #назк #куртєв

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