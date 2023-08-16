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10:44 16.08.2023

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

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Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (прапор Гонконг) вийшов із порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Останній раз судно виходило в рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса. Після зриву "зернової угоди", Російська Федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, коридор використовуватимуть для евакуації суден, що перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози і дотримуватися міжнародних конвенцій.

Теги: #зерно #судно #кубраков

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