Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (прапор Гонконг) вийшов із порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Останній раз судно виходило в рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса. Після зриву "зернової угоди", Російська Федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, коридор використовуватимуть для евакуації суден, що перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози і дотримуватися міжнародних конвенцій.