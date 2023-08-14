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16:37 14.08.2023

Сім'ї зниклих безвісти мають в обов'язковому порядку пройти процедуру забору генетичного матеріалу - Мінреінтеграції

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Сім'ї зниклих безвісти мають в обов'язковому порядку пройти процедуру забору генетичного матеріалу - Мінреінтеграції

Сім'ї зниклих безвісти мають в обов'язковому порядку пройти процедуру забору генетичного матеріалу, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Наявність у базі ДНК-профілю кровного родича зниклої безвісти особи прискорить процеси пошуку й ідентифікації. Тому родини зниклих безвісти повинні в обов’язковому порядку пройти процедуру відібрання генетичного матеріалу", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що для здачі ДНК необхідно звернутися до слідчого, який зі свого боку внесе постанову про забір зразків біоматеріалу та призначення експертизи.

"Аби здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Процедура відібрання матеріалу проводиться безкоштовно", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, про виявлення збігів інформує орган, який призначив експертизу та здійснює досудове розслідування.

Теги: #зниклі_безвісти #мінреінтеграції

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