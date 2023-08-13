13 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 536 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 536 RUSSIAN AGRESSION

13 серпня відзначають Міжнародний день шульги.

В Україні - День будівельника і День ветеринара. У Тунісі - День жінок. В Японії - початок Обона, фестиваль поминок померлих, у Вірменії - Успіння Пресвятої Богородиці.

Православна церква вшановує пам'ять Євдокима Каппадокіянина.

Католицька церква - День Святого Понтіана, Папи Римського.

День будівельника

День будівельника - професійне свято всіх представників цієї професії: інженерів, виконробів, ремонтних спеціалістів, працівників ЖКГ та інших структур, які належать до індустрії будівництва.

У будівельників і всіх причетних до цієї професії важлива місія - відбудувати Україну і зробити її краще, ніж було: більш технологічною, інноваційною, міцнішою.

В Україні День будівельника був офіційно встановлений 1993 року Указом президента на підтримку ініціативи працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Будівельник - важлива професія, проте вона створює потенційний ризик для життя. Відомо, що її представники можуть отримати серйозні травми, особливо це стосується причетних до виконання будівельних робіт.

Та все ж, будівельники працюють, щоб створювати якісне житло для українців. Попри обстріли вони допомагають українцям ремонтувати житло, постраждале від обстрілів.

День ветеринара

Щороку, у другу неділю серпня, ветеринари в Україні святкують професійне свято.

Ветеринари - це люди, які рятують життя тварин і надають їм професійну медичну допомогу. Вони виконують важливу роботу нарівні з лікарями, які рятують людей.

Під час повномасштабного вторгнення тварини особливо потребують допомоги людини. Адже багато хто з них втратив домівку, господарів, зазнав важких травм або опинився в пастці техногенних, екологічних катастроф, які спричинила Росія.

Міжнародний день шульги

Міжнародний день ліворуких уперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.

Цей день покликаний привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються шульги: привернути увагу дизайнерів, виробників і продавців до необхідності враховувати зручність шульг під час користування різноманітними предметами, заохотити наукові дослідження в сфері вивчення феномена ліворукості.

Згідно зі статистичними даними, від 3 до 10% населення Землі - шульги.

Існує багато теорій і припущень про причини ліворукості, але точної відповіді досі не знайдено. Активно тривають дослідження генетичної природи цього феномену. За даними медиків, вірогідність розвитку в дитини ліворукості становить 2%, якщо батьки правші, 17%, якщо один із батьків шульга, і 46%, якщо обоє батьків шульги. Якщо людина однаково володіє правою і лівою рукою, її вважають амбідекстром, а якщо обидві руки використовувати складно, то амбісиністром.

Серед відомих шульг Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Мерилін Монро, Пол Маккартні, Рінго Старр, Роберт де Ніро. Серед інших знаменитих ліворуких - Юлій Цезар і Олександр Македонський, Наполеон Бонапарт і Карл Великий, Вінстон Черчилль і Гораціо Нельсон, три президенти США - Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Білл Клінтон та інші.

Ще цього дня:

1905 - У Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією;

1907 - У Нью-Йорку з'явилися перші таксі;

1912 - Французький лікар Г. Один оголосив про відкриття вірусу раку;

1913 - У Шеффілді виплавлено першу нержавіючу сталь;

1914 - Уряд Росії запровадив військову цензуру і заборонив випуск друкованих видань українською мовою;

1923 - Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини;

1941 - У Канаді створено жіночий армійський корпус;

1942 - Прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі";

1952 - Німеччина і Японія увійшли до складу Міжнародного валютного фонду;

1961 - НДР закрила державний кордон між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінської стіни - одного з найвідоміших символів "холодної війни";

1964 - Виконана остання смертна кара у Великій Британії;

1997 - Уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону зі США;

2004 - Створено перший подкаст;

2014 - Сили АТО звільнили н. п. Хрящувате та завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина, який жив у 9 столітті в Малій Азії. Євдоким народився в сім'ї знатних і благочестивих християн Василя і Євдокії. З дитячих років майбутній святий вирізнявся праведністю і послухом. Давши обітницю безшлюбності, він намагався уникати всілякого спілкування з жінками і навіть не дивився на них. Розмовляв лише зі своєю матір'ю. За доброчесне життя імператор призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Свої обов'язки він виконував так, як личить слузі Божому, керував людьми справедливо і з лагідністю, дбав про сиріт і вдів, захищав усіх скривджених.

За переказами, своїм бездоганним життям Євдоким догодив Богові, і той покликав його до себе в 33-річному віці. Одразу ж після смерті праведника біля його гробу почали відбуватися чудеса, багато хворих знаходили зцілення. Через кілька місяців труну відкрили і виявили нетлінні мощі, що духмяніли чудовим ароматом.

Іменини: Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.