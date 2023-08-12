За добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, одна поранена - ОВА

За минулу добу внаслідок російських обстрілів населених пунктів у Донецькій області загинули дві людини, ще одна дістала поранень, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 11 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Єлизаветівці та Сіверську. Ще одна людина в області дістала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу вранці.