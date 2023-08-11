Кількість країн, які підтримали діалог щодо Формули миру, сягнула 58 - Єрмак

Кількість країн, які підтримали підготовку української Формули миру, сягнула 58, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Якщо минулого разу в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися", - сказав він.

За словами Єрмака, у п'ятницю відбулася зустріч щодо енергетичної безпеки на рівні послів із керівництвом Кабінету Міністрів.

"Ми говорили сьогодні про енергетичну безпеку. Прем'єр-міністр розповідав про те, що зробили агресори з нашою стратегічною інфраструктурою. Виступали міністр енергетики, глава "Укренерго", керівник "Нафтогазу". А також ми говорили про те, як ми готуємося до опалювального сезону, які в нас є труднощі, де нам потрібна допомога, як ми консолідуємо сьогодні наших друзів і партнерів щодо підготовки", - сказав глава Офісу.

"Наступного разу говоритимемо про екологічну безпеку", - зазначив Єрмак.

За його словами, на сьогодні створено 10 груп за кожним пунктом Формули миру. "В цих групах працюватимуть наші фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти", - сказав він.

Ці робочі групи, повідомив Єрмак, починають працювати з понеділка. "Наш план - розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, що уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту", - зазначив Єрмак.