Події

18:57 11.08.2023

Кількість країн, які підтримали діалог щодо Формули миру, сягнула 58 - Єрмак

2 хв читати
Кількість країн, які підтримали діалог щодо Формули миру, сягнула 58 - Єрмак

 Кількість країн, які підтримали підготовку української Формули миру, сягнула 58, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Якщо минулого разу в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися", - сказав він.

За словами Єрмака, у п'ятницю відбулася зустріч щодо енергетичної безпеки на рівні послів із керівництвом Кабінету Міністрів.

"Ми говорили сьогодні про енергетичну безпеку. Прем'єр-міністр розповідав про те, що зробили агресори з нашою стратегічною інфраструктурою. Виступали міністр енергетики, глава "Укренерго", керівник "Нафтогазу". А також ми говорили про те, як ми готуємося до опалювального сезону, які в нас є труднощі, де нам потрібна допомога, як ми консолідуємо сьогодні наших друзів і партнерів щодо підготовки", - сказав глава Офісу.

"Наступного разу говоритимемо про екологічну безпеку", - зазначив Єрмак.

За його словами, на сьогодні створено 10 груп за кожним пунктом Формули миру. "В цих групах працюватимуть наші фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти", - сказав він.

Ці робочі групи, повідомив Єрмак, починають працювати з понеділка. "Наш план - розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, що уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту", - зазначив Єрмак.

Теги: #формула_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 11.08.2023
Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

16:51 08.08.2023
Формулу миру може бути використано для вирішення інших конфліктів - Зеленський

Формулу миру може бути використано для вирішення інших конфліктів - Зеленський

17:29 07.08.2023
Виведення російських військ із території України є одним із найважливіших пунктів Формули миру - Жовква

Виведення російських військ із території України є одним із найважливіших пунктів Формули миру - Жовква

17:03 07.08.2023
Перший саміт миру прийме мирний план за основу, другий - зафіксує закінчення війни - Єрмак

Перший саміт миру прийме мирний план за основу, другий - зафіксує закінчення війни - Єрмак

16:48 07.08.2023
Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

02:45 07.08.2023
Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок

Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок

21:11 05.08.2023
Учасників зустрічі в Джидді об'єднує пріоритет міжнародного права

Учасників зустрічі в Джидді об'єднує пріоритет міжнародного права

02:35 04.08.2023
Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

18:52 02.08.2023
Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

18:47 02.08.2023
Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

Усіх обласних військкомів буде звільнено - Зеленський

Росіяни вдарили по Україні чотирма ракетами типу "Кинджал", є влучання в житловий сектор в Івано-Франківській області

Унаслідок ракетного удару по Прикарпаттю загинула дитина, є постраждалі - ОВА

ОСТАННЄ

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Співвласники Rozetka і "Нової пошти" констатують погіршення ставлення влади до бізнесу

Начальника Львівського облуправління Держпродспоживслужби та його підлеглого затримали за давання хабара

Переговори щодо надання ракет ATACMS тривають - посол України в США

У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранено літню жінку

До Словенії відбули українські рятувальники для допомоги в ліквідації наслідків повені

США внесли до санкційного списку Фрідмана й Авена

Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

OLX заблокувала оголошення про продаж квитків "Укрзалізниці"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА