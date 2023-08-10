РФ уже давно не домінує в Чорному морі - експерт

Російському пануванню в Чорному морі настав кінець, проте Чорноморський флот РФ все ще становить небезпеку, заявив військовий аналітик Петро Черник.

"Турецький флот, не кажучи вже про ті підрозділи від НАТО, які там перебувають, набагато потужніші. Це понад 10 підводних човнів, понад 10 фрегатів і доволі велике сімейство корветів", - сказав Черник під час круглого столу в Military Media Center.

Він також зазначив, що незважаючи на це, Чорноморський флот Росії все ще становить небезпеку, особливо в питаннях запусків ракет. На думку експерта, найнебезпечнішим судном у росіян є дизель-електричний підводний човен класу "Варшавянка", що є носієм ракетного комплексу "Калібр".