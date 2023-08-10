Події

09:35 10.08.2023

Унаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області: двоє в Зарічному та один у Часовому Ярі - ОВА

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За минулу добу внаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області: двоє в Зарічному та один у Часовому Ярі, крім того, чотири людини дістали поранень, поінформував голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в четвер уранці.

"За 9 серпня росіяни вбили трьох жителів Донецької області: двох у Зарічному та одного в Часовому Ярі. Ще чотири людини в області за добу дістали поранень", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, додав Кириленко, "вдалося встановити інформацію про ще шістьох поранених унаслідок удару по Покровську 7 серпня".

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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