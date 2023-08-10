Події

01:32 10.08.2023

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя пошкоджено 13 багатоповерхівок

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У Запоріжжі внаслыдок ракетних ударів пошкоджено 13 багатоповерхівок, за попередніми даними, постраждали понад 400 квартир, повідомив Анатолій Куртєв, голова Запорізької міської ради.
«Наразі зафіксовано, що, крім торговельних та освітніх закладів, сьогодні постраждали 13 багатоповерхівок – у них вибито вікна та пошкоджено балкони. За попередніми даними, постраждали понад 400 квартир», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
У місті продовжується усунення наслідків ракетного обстрілу, повідомив голова міської ради.
Куртев зазначив, що на даний момент фахівці Муніципальної аварійної служби "Запоріжремсервісу" "закривають" вибиті вікна плитами OSB.
Раніше повідомлялося, російські війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. "Надточною" зброєю зруйновано храм та торгові точки у Шевченківському районі. Повідомлялося про двох загиблих.
 

Теги: #запоріжжя #україна #удар #обстріли

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