Події

13:27 08.08.2023

Понад мільйон будівель на сході США залишилися без світла через шторм, тисячі авіарейсів скасовано

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Понад мільйон будівель на сході США залишилися без світла через шторм, тисячі авіарейсів скасовано

Понад 1,1 млн житлових будинків і підприємств залишилися без електрики після потужного шторму, що обрушився на схід США, повідомляють американські ЗМІ.

Сильні пориви вітру, град, а місцями - торнадо, зачепили деякі східні райони країни в ніч на вівторок. На вулицях повалено дерева і пошкоджено лінії електропередачі, будинки.

Згідно з порталом FlightAware, через бурю у США скасовано понад 2,6 тис. авіарейсів, ще майже 8 тис. затримано. Найбільше скасувань зафіксовано в Міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта, аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку та Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана.

Підвищений рівень загрози через негоду оголошено у вівторок у Неваді, Канзасі, Міссісіпі, Алабамі та Джорджії.

Раніше повідомлялося, що щонайменше дві людини стали жертвами шторму на Східному узбережжі США.

Теги: #сша #шторм

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