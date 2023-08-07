Російські окупанти активізували наступ на бахмутському та куп'янському напрямках, посилили інтенсивність обстрілів - Маляр

Російські війська впродовж минулого тижня збільшили наступальну активність на східному фронті, зокрема на бахмутському та куп'янському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зараз вони - протягом минулого тижня, і просто зараз - вони активізувалися. Ми бачимо, що вони підтягують багато сил на Бахмутський і Куп'янський напрямок, і перекидають, скажімо, з Авдіївського, де вони теж у наступі знаходяться. Ми бачимо, що вони застосовують професійні підрозділи десантно-штурмові, які вже, до речі, у великій кількості знищені нашими силами оборони", - розповіла Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що навколо Бахмута тривають інтенсивні бої.

"На Бахмутському напрямку дуже гарячі бої, власне, як на Куп'янському, і на Лиманському напрямках. На північному фланзі там були нескінченні штурми ворога, ми їх відбивали, ворог не просунувся, тому що вони хочуть повернути там позиції, які ми свого часу зайняли. По південному - це якраз наш напрямок наступу - ми поступово просуваємося, але вкрай складно, це ніхто не приховує. Наш наступ там гальмується і суцільним замінуванням, і обстрілами", - розповіла заступниця міністра.

При цьому, зазначила вона, українські війська продовжують просування, вона наголосила, що не варто оцінювати ефективність ЗСУ за кількістю зайнятих метрів.

"Ми фіксуємо протягом уже кількох тижнів дуже відчутне зростання кількості обстрілів на сході, і щоб були зрозумілі цифри - якщо минулого тижня в понеділок я озвучувала цифру приблизно 8 тис. обстрілів за тиждень, то вже цього понеділка це приблизно 9 тис. обстрілів. Приблизно, це близько півмільйона боєприпасів. Минулого тижня це було ще близько 400 тис. Тобто, це означає, що вони намагаються цим суцільним артилерійським і мінометним вогнем зупинити наші війська. І вони, щоб було зрозуміло в яких умовах наші воюють - вони крізь цей суцільний обстріл продовжують свої наступальні дії. Різні результати є, цього тижня вони дещо менші, ніж завжди вони були, але ці результати є. І найголовніший наш результат - що ворог не просунувся. Я вважаю, що це більш важливий результат, ніж усе інше", - заявила Маляр.

Водночас гарячі бої тривають і на інших напрямках - зокрема, на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському.

"У ворога є свої напрямки наступу, і це схід. Вони там наступають на Куп'янському напрямку, і там дуже серйозний наступ був практично весь минулий тиждень, і наші відбили це все. І зараз там ідуть бої і наші ці атаки відбивають. Ворог наступає на Лиманському напрямку, постійно тривають бої, і теж там ми повністю відбиваємо цей наступ", - зазначила вона.

На авдіївському напрямку, повідомила Маляр, ворог продовжує безуспішні спроби взяти місто в оточення.

"Авдіївку вони хочуть оточити, у них не виходить це зробити. Вони там уже задіяли і артилерію, і авіацію, все що завгодно, але оточити не можуть. У саму Авдіївку заходити вони не хочуть, тому що вони розуміють, що вони там загрузнуть у вуличних боях і просто програють", - зазначила вона.

Також тривають спроби захопити Мар'їнку, проте українські війська продовжують тримати оборону.

"Мар'їнку вони намагаються повністю взяти під контроль, теж із минулого літа, нічого в них не виходить, але щодня там ідуть бої, і ключовий результат наших Збройних сил - що на жоден сантиметр ворог там не просунувся", - наголосила Маляр.