Події

19:08 07.08.2023

За минулу добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

1 хв читати
За минулу добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

Минулої доби авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому ввечері в понеділок.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях і одну радіолокаційну станцію ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 07.08.2023
Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

19:16 07.08.2023
Протягом доби відбулося до 30 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося до 30 бойових зіткнень

08:19 07.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

07:18 07.08.2023
Сили оборони за добу завдали десять авіаударів по скупченню сил противника

Сили оборони за добу завдали десять авіаударів по скупченню сил противника

07:12 07.08.2023
Росіяни намагалися приховати масові поховання своїх солдатів в окупованій Чаплинці Херсонської області

Росіяни намагалися приховати масові поховання своїх солдатів в окупованій Чаплинці Херсонської області

07:07 07.08.2023
Окупанти за добу здійснили 30 ракетних і 52 авіаційні удари

Окупанти за добу здійснили 30 ракетних і 52 авіаційні удари

07:03 07.08.2023
На фронті за добу було 50 бойових зіткнень

На фронті за добу було 50 бойових зіткнень

19:23 06.08.2023
Сили оборони завдали за добу ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу ударів по 12 місцях скупчення окупантів

19:12 06.08.2023
Окупанти завдали 30 ракетних і 48 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 30 ракетних і 48 авіаударів по Україні за добу

08:25 06.08.2023
ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запорізькій області українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

На таврійському напрямку є просування вперед

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

В Одесі готуються до відкриття пляжів

ОСТАННЄ

У Запорізькій області українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

На таврійському напрямку є просування вперед

Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

В Одесі готуються до відкриття пляжів

Ілону Маску може знадобитися операція

Залужний обговорив із Міллі оборонні та наступальні операції ЗСУ на фронті

Російські окупанти в понеділок обстріляли три громади в Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА