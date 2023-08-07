За минулу добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

Минулої доби авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому ввечері в понеділок.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях і одну радіолокаційну станцію ворога.