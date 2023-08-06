Сили оборони завдали за добу ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби вразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і одну станцію радіоелектронної боротьби противника.