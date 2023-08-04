Російські окупанти погрожують репресіями персоналу Запорізької АЕС

Російські окупанти погрожують репресіями персоналу Запорізької атомної електростанції в разі їхньої відмови оформляти паспорти РФ, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти примушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, у місті окупаційні війська Росії проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в оселях, перевіряють паспорти, телефони.

"Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують і змушують оформляти паспорт Росії", - наголошується у зведенні.

Як повідомляє Генштаб, окупанти примушують українських громадян змінювати й інші документи: водійські права, папери на рухоме та нерухоме майно.