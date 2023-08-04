Події

07:19 04.08.2023

ЗС України стримують окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, на фронті було 40 бойових зіткнень

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ЗС України стримують окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, на фронті було 40 бойових зіткнень

ЗСУ стримують окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, протягом минулої доби відбулося приблизно 40 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 населених пункти в Харківській області.

На лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів у районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії на північ і південний схід від Авдіївки та південний схід від Первомайського. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів у районі Красногорівки та Мар'їнки. Здійснив обстріли 6 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Старомайорського і на схід від Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали 3 населених пункти.

На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Під артилерійськими обстрілами ворога опинилися понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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