Сили ППО за добу збили всі 15 "шахедів", якими окупанти атакували Україну
Минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БПЛА типу "Shahed" по Україні, нашою протиповітряною обороною всі 15 ворожих дронів було знищено, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в п'ятницю.
"Також ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів і здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.
За даними Генштабу, є постраждалі серед цивільного населення.
Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.