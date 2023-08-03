ЗСУ продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, загалом на лінії зіткнення протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці в четвер увечері.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у Харківській області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області.

"На лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спирне, Торське Донецької області", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє Генштаб, "на бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів".

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії на північ і південний схід від Авдіївки та на південний схід від Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське. "На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар'їнки", - повідомляє Генштаб.

"На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на захід від Старомайорського та на схід від Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області", - зазначає Генштаб.

На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - інформує Генштаб.