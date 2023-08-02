Протягом доби ворог завдав 75 авіаударів і 68 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в середу вранці.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення", - зазначається у звіті.

Крім того, сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу "Shahed" по території України, інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

Протягом доби противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 118 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Окрім цього, окупанти завдали авіаційних ударів у районах Сопича Сумської області, біля Красногорівки, неподалік Благодатного і Старомайорського Донецької області та Оріхова Запорізької області.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - підсумували у зведенні.