Події

20:01 28.07.2023

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

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Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

У п'ятницю російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Окупаційна армія знову вдарила по Нікополю. Поцілила по місту з важкої артилерії. На щастя, немає ні загиблих, ні постраждалих. Наслідки атаки ще уточнюються", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що в інших містах і районах області сьогодні обстрілів не було.

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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