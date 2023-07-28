Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

У п'ятницю російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Окупаційна армія знову вдарила по Нікополю. Поцілила по місту з важкої артилерії. На щастя, немає ні загиблих, ні постраждалих. Наслідки атаки ще уточнюються", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що в інших містах і районах області сьогодні обстрілів не було.