Події

16:43 28.07.2023

Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня - Шмигаль

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Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня - Шмигаль

Новий 2023/2024 навчальний рік розпочнеться з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Відповідну постанову буде затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України в п'ятницю, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Обласним військовим адміністраціям за участю засновників закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Хочу наголосити! Найголовніше - це питання безпеки дітей та освітнього процесу", - зазначив він.

Прем'єр-міністр наголосив, що побудова комфортних і якісних укриттів - це питання номер один, яке було поставлено перед громадами.

"Кошти для цього були виділені. Це 1,5 млрд грн. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль. Ще раз хочу наголосити: головне - це безпека дітей", - підсумував він.

Теги: #дата #навчальний_рік

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