Пентагон планує отримати перший стратегічний бомбардувальник шостого покоління у 2025 році

Командування глобального удару ВПС США має на меті отримати на озброєння перший стратегічний стелс-бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider, який здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, вже в 2025 році, повідомляє видання Air And Space.

Перший тестовий політ бомбардувальника корпорації Northrop Grumman може бути проведений до кінця поточного року. Вартість кожного оцінюється в 772 млн дол. За попередніми даними, щорічно буде вироблятися до 12 таких літаків. ВПС США хочуть отримати щонайменше 145 таких бомбардувальників.

На початку грудня минулого року Пентагон уперше офіційно представив прототип нового стратегічного стелс-бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider, що розробляється.

Виступаючи на церемонії презентації, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що новий стратегічний бомбардувальник "є дуже важливим для завдань захисту Америки та стримування агресії".

"Ми ясно даємо зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризик і ціна агресії набагато перевершують будь-які можливі успіхи", - наголосив шеф Пентагону.

"Жоден далекий бомбардувальник не може зрівнятися з його можливостями. Найефективнішим системам ППО буде важко виявити його в небі. Raider призначений для доставки як звичайних, так і ядерних боєприпасів із колосальною точністю", - сказав Остін.

При цьому міністр зазначив, що США мають намір побудувати таку кількість B-21, яка відповідатиме майбутній стратегічній ситуації.

Демонстрація нового стратегічного стелс-літака відбулася під час церемонії на 42-му заводі ВПС США у місті Палмдейл, штат Каліфорнія. На ній були присутні представники конгресу США, Пентагону, керівництво корпорації-розробника Northrop Grumman та інженерно-технічний склад, який брав участь у будівництві нових бомбардувальників.

Наразі у США в тій чи іншій стадії збирання знаходяться близько десятка стратегічних бомбардувальників B-21 Raider. За наявними даними, техніка та обладнання літаків уже пройшли попереднє комп'ютерне тестування. B-21 Raider створений за схемою "крило, що літає". За своєю формою він нагадує стратегічний стелс-бомбардувальник B-2 Spirit, який стоїть на озброєнні ВПС США.

B-21 Raider має значне бомбове навантаження і малопомітність. Детальні технічні характеристики B-21 суворо засекречені.

Літак призначений для поповнення чинного парку американських стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer, B-2 Spirit та B-52 Stratofortress, а в майбутньому – їх заміни.

Першу ескадрилью B-21 Raider буде розміщено на авіабазі Елсворт (штат Південна Дакота). Потім ці бомбардувальники також будуть розміщені на авіабазах Вайтмен (штат Міссурі) та Дайєсс (штат Техас).