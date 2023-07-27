Події

16:47 27.07.2023

На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр

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На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр

На бахмутському напрямку на південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на куп'янському й лиманському напрямках відбито кілька атак ворога, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Бої тривають у районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої мають досить жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На північ від Бахмута відбиваємо атаки ворога", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона зазначила, що на куп'янському напрямку противник атакує, намагається вибити українські сили з панівних висот.

"За сьогоднішній день наші захисники відбили кілька штурмів без втрати позицій", - зазначили в Міноборони.

На лиманському напрямку також сьогодні відбито кілька атак ворога в районі Серебрянського лісу, повідомила заступниця міністра.

Теги: #зсу #бахмутський_напрямок

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