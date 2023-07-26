Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО

Союзники з НАТО та Україна рішуче засудили вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, так само як і її руйнівні дії, спрямовані на те, щоб зупинити експорт українського зерна, бомбардування Одеси та інших портових міст.

"Союзники та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи та її навмисні спроби зупинити сільськогосподарський експорт України, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні удари Росії по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема цинічний удар Москви безпілотником по українському зерносховищу в придунайському портовому місті Рені, неподалік від румунського кордону", - йдеться в пресрелізі, який поширила в середу після закінчення засідання пресслужба штаб-квартири.