Події

18:46 26.07.2023

Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО

1 хв читати
Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО

Союзники з НАТО та Україна рішуче засудили вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, так само як і її руйнівні дії, спрямовані на те, щоб зупинити експорт українського зерна, бомбардування Одеси та інших портових міст.

"Союзники та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи та її навмисні спроби зупинити сільськогосподарський експорт України, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні удари Росії по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема цинічний удар Москви безпілотником по українському зерносховищу в придунайському портовому місті Рені, неподалік від румунського кордону", - йдеться в пресрелізі, який поширила в середу після закінчення засідання пресслужба штаб-квартири.

Теги: #нато #зерно #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:37 26.07.2023
Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

01:31 26.07.2023
Фонд енергоефективності за п'ять років компенсував ОСББ за програмами "Енергодім" і "ВідновиДім" близько 1 млрд грн

Фонд енергоефективності за п'ять років компенсував ОСББ за програмами "Енергодім" і "ВідновиДім" близько 1 млрд грн

00:40 26.07.2023
Міжнародна морська організація висловила розчарування припиненням дії Зернової ініціативи

Міжнародна морська організація висловила розчарування припиненням дії Зернової ініціативи

23:47 25.07.2023
Квитки до/з Хелма і Перемишля нічними поїздами можна буде купити тільки онлайн і здати тільки в касах - УЗ

Квитки до/з Хелма і Перемишля нічними поїздами можна буде купити тільки онлайн і здати тільки в касах - УЗ

23:27 25.07.2023
Націоналізований Сенс Банк має намір стати найбільш технологічним банком України - нове керівництво

Націоналізований Сенс Банк має намір стати найбільш технологічним банком України - нове керівництво

19:54 25.07.2023
ЄС має допомогти у витратах на вивезення українського зерна "коридорами солідарності"

ЄС має допомогти у витратах на вивезення українського зерна "коридорами солідарності"

18:57 25.07.2023
Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

17:48 25.07.2023
Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

17:36 25.07.2023
Росія може посилити кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі - глава МЗС Великої Британії

Росія може посилити кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі - глава МЗС Великої Британії

15:59 25.07.2023
Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації

У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили

Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки на бахмутському напрямку - Маляр

У ЗСУ спростували інформацію про нібито втрату населених пунктів поблизу Куп'янська

Уряд відправляє на фронт 1700 безпілотників - Федоров

ОСТАННЄ

Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації

Lockheed Martin створить першу американську ракету з термоядерним двигуном - DARPA

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Шмигаль відвідав із робочою поїздкою Вінницю

СБУ: 18 депутатів Держдуми РФ засуджено до тюремних термінів заочно

Зафіксовано пуски крилатих ракет із району Каспійського моря - ПС ЗСУ

У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили

Українські воїни продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, поступово просуваються - Маляр

Глава СБУ: Руйнування Кримського мосту - одна з наших реалізацій

Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки на бахмутському напрямку - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА