Події

06:15 23.07.2023

Росіяни атакували Одещину 5-ма видами ракет, застосували "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандери

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Росіяни атакували Одещину 5-ма видами ракет, застосували "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандери

 У ніч на 23 липня ворог атакував Одеську область 5-ма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 та дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх збито, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
"Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одеській області щонайменше 5-ма видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ОК "Південь" у Фейсбуці.
Зазначено, що Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було ліквідовано.
Решта завдала руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, зокрема багатоквартирним будинкам. Розбито десятки автомобілів, у багатьох будівлях міста пошкоджено фасади та дахи, вибито вікна. На одній із центральних площ Одеси влучанням російської ракети зруйновано собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам'ятки архітектури.
По місту утворено кілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно, буде змінено маршрут міського транспорту.
В ОК "Південь" також інформували про жертви атаки.
"Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну людину рятувальники успішно деблокували. Ще 19 осіб поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих і 3 дитини госпіталізовано, решта лікуються амбулаторно", - зазначено в повідомленні.
 

Теги: #атака #жертви #одеса #удари

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