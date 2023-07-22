22 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 514 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 514 RUSSIAN AGRESSION

22 липня - Всесвітній день мозку.

Православна церква вшановує пам'ять двох святих - священномучеників Панкратія і Кирила.

Католицька церква - День святої Марії Магдалени.

Всесвітній день мозку

Всесвітня Федерація неврології, створена 1957 року, заснувала Всесвітній день мозку і постановила відзначати його щорічно 22 липня.

У цей день відбуваються різні заходи. На форумах, конференціях і з'їздах зустрічаються провідні фахівці в галузі неврології, нейрохірурги, що оперують, вчені, неврологи і невропатологи. Обговорюються відкриття в галузі головного мозку за минулий рік, відбувається обмін досвідом і вироблення нових методів лікування і профілактики захворювань.

Головний мозок споживає 20% загального кисню та енергії організму, які надходять до нього кровоносними судинами. Клітинам мозку потрібно багато енергії, тому без адекватного постачання киснем та енергією тканин центральної нервової системи розвиваються різні неврологічні захворювання та дисфункція мозку. На 73% людський мозок складається з води. Півтори години активного потовиділення зменшують мозок в об'ємі так само, як один рік старіння. Необхідно лише на 2% зменшити необхідний об'єм рідини, щоб розвинулися порушення уваги та пам'яті.

Мозок людини може зберігати близько 2,5 млн гігабайтів інформації. Але простий доступ до інформації робить її більш складною для запам'ятовування, тому що більше праці потрібно для отримання інформації, то краще ми її запам'ятовуємо.

Головний мозок фактично є командною структурою, завдяки якій здійснюється робота всіх органів людини. Будь-який збій у роботі головного мозку миттєво позначається на життєздатності людини, призводячи до порушень у роботі будь-яких органів. Найдосконаліші електронні машини, створені людиною, по суті своїй є спробою наблизитися до людського інтелекту, зосередженого саме в головному мозку. Однак жодна з них непорівнянна за складністю та досконалістю із головним мозком людини.

Захворювання нервової системи людини, зокрема захворювання головного мозку, несуть для людини важкі наслідки, передбачити які часом буває важко. У результаті цих захворювань людина може стати інвалідом, втративши працездатність і навіть загинути.

Багато що вивчено, але багато що й залишається поки що за завісою таємниці для вчених-медиків. Саме тому здоров'ю головного мозку неврологи надають такого великого значення, виробляють систему профілактики вивчених захворювань, можливих травм.

Ще цього дня:

1921 - У газеті "Селянська правда" з'явився перший фейлетон Остапа Вишні;

1922 - День заснування першого і найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти";

1944 - Створено Міжнародний валютний фонд;

1960 - Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США;

1968 - Правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC і західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1969 - Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посаді глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 - Компанія Sony розпочала продаж перших побутових пристроїв "Walkman";

1983 - Американець Дік Сміт першим облетів Землю на вертольоті;

1986 - Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах;

2001 - Розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 - Сіверськодонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять двох святих - священномучеників Панкратія і Кирила. Панкратій народився в той час, коли Ісус Христос ще жив на землі. Батьки його були родом з Антіохії. Дізнавшись про народження Ісуса, батько Панкратія взяв сина і вирушив до Єрусалима. Йому довелося стати свідком чудес, після яких він увірував у Христа; також він познайомився з учнями Ісуса, особливо з апостолом Петром. Один із апостолів пізніше хрестив і батьків Панкратія, і його самого.

Коли батьки Панкратія померли, він залишив свій маєток і пішов у Понтійські гори, де жив у печері, проводив час у молитвах і роздумах. Там його зустрів апостол Петро і запропонував вирушити разом в Антіохію і Кілікію, де тоді перебував апостол Павло. Пізніше святі Петро і Павло висвятили Панкратія на єпископа сицилійського міста Тавроменія. Багато років святитель мирно керував своєю паствою, але одного разу язичники повстали, напали на Панкратія і закидали його камінням. Святитель загинув.

Також цього дня згадують священномученика Кирила. За часів імператора Максиміліана (у 3 столітті) він служив єпископом. Коли Кирилу було вже 84 роки, його привели на суд, де примушували зректися віри і поклонитися ідолам. Старець відмовився виконати ці вимоги. Кирила засудили до спалення, але вогонь не торкнувся мученика. Багато язичників, коли побачили таке диво, навернулися в християнство. Сам правитель здивувався і відпустив святителя на свободу. Однак за деякий час Кирила знову схопили. І цього разу страта відбулася.

Іменини: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Панкрат, Федір.