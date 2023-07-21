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19:45 21.07.2023

Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА

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Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА

Експеримент у частині розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їхніх бойових частин для сил безпеки та оборони України, затверджений урядом, дає старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА, заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно. Тепер ситуація зміниться", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, ухвалена урядом постанова на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА, що дасть змогу приватним компаніям легально виробляти боєприпаси для дронів, а воїнам - отримувати якісні та інноваційні рішення.

Постанова визначає порядок набуття статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги до компаній із їх виробництва, додав Федоров.

"Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів.... Продовжуємо створювати сприятливі умови для розвитку українського defence-tech", - наголосив віцепрем'єр.

Як уточнив речник Кабміну Тарас Мельничук у телеграмі, пропозицію було ухвалено за ініціативою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту, яким визначено механізм реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України в частині встановлення організаційних, технологічних та інших вимог до провадження господарської діяльності у відповідній сфері", - написав Мельничук.

 

 

 

Теги: #боєприпаси #бпла #експеримент

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