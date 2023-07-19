19 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 511 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 511 RUSSIAN AGRESSION

19 липня відзначають День тренера в Україні, Національний день хот-дога у США, День жінок-міністрів у Японії.

Православна церква вшановує пам'ять Сисоя Великого.

Мусульмани святкують Новий рік.

День тренера в Україні

2021 року Президент підписав Указ, яким запровадив в Україні професійне свято - День тренера. Датою нового свята було обрано 19 липня. Саме цього дня 1996 року на Олімпійських іграх Україна вперше взяла участь як незалежна держава.

До цього День тренера щорічно відзначали неофіційно 30 жовтня. Ідея спортивного свята виникла 1999 року у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України, які наголосили на необхідності запровадження спеціального дня для тренерів. Спортивний світ підтримав ідею свята, яке надає можливість сказати "дякую" людині за роботу та підтримку.

Національний день хот-дога у США

Кожної третьої середи липня у США відзначають Національний день хот-дога - свято, присвячене традиційній американській страві. Хоча в низці штатів день свята фіксований - 23 липня.

Сосиска, вкладена в розрізану з одного краю подовжену булочку, полита кетчупом або гірчицею, сьогодні вважається класикою американської кухні. Але ніхто достеменно не знає, звідки прийшов "хот-дог" у США, хоча відомо, що 1893 рік було оголошено великим роком "сосиски в булці".

Як національне свято День хот-дога був офіційно встановлений Торговельною Палатою США 1957 року. А в 1994 році було створено Національну раду хот-дога і сосисок, яка опікується вивченням якості продукту, дегустацією і рекламою хот-дога.

Статистика стверджує, що останнім часом споживання хот-догів зросло, і середній американець з'їдає приблизно 60 хот-догів на рік. У День незалежності США американці поглинають приблизно 150 мільйонів хот-догів. Якщо розтягнути цей хот-договий ланцюжок, то можна п'ять разів покрити відстань між Вашингтоном і Лос-Анджелесом.

Ще цього дня:

1900 - Відкрилося Паризьке метро;

1959 - Арешт членів Українського Національного Комітету - дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957-1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної роботи в Східній Україні;

1969 - Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

1980 - У Москві відкрилися XXII Олімпійські ігри, які бойкотували більшість держав світу через вторгнення Радянського Союзу в Афганістан;

2022 - Албанія і Північна Македонія почали переговори про вступ до ЄС.

Церковне свято

Преподобний Сисой Великий, пам'ять якого відзначається цього дня, був ченцем-відлюдником. Він жив у Єгипетській пустелі в печері, освяченій молитвами його попередника - преподобного Антонія Великого. За 60 років відлюдництва Сисой досяг високої духовної чистоти й отримав у нагороду дар чудотворення. Цей дар був такої сили, що одного разу навіть дозволив повернути до життя померлого отрока.

За переказами, Сисой був надзвичайно суворий до себе, але дуже милостивий до ближніх, і всіх, хто до нього приходив, приймав із любов'ю та співчуттям.

Коли Сисой лежав на смертному одрі, учні, які оточували його, помітили, що обличчя преподобного раптом просяяло. Він сказав, що бачить святих пророків і апостолів, а за його душею прийшли янголи. Перед смертю преподобний встиг повідомити учням, що бачить самого Господа; після цього його душа відійшла в Царство Небесне.

Новий рік у мусульман

У перший день священного місяця Мухаррам настає Новий рік за Хіджрою. 1 Мухаррама не включено до числа свят ісламу і, відповідно, у більшості мусульманських країн Новий рік не відзначають як свято у світському розумінні. Цього дня в мечетях читають проповідь, присвячену переїзду Пророка Мухаммеда з Мекки до Медіни 622 року - відправній точці мусульманського місячного календаря.

Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського календаря. Вважається, що як людина проведе перший місяць року, так і пройдуть всі інші дванадцять місяців.

Іменини: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Марфа, Уляна, Федір.