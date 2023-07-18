Події

21:10 18.07.2023

Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

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Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

Одна з постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Умані Черкаської області померла через більше ніж два місяці лікування, і кількість загиблих зросла до 24 осіб, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"24 життя забрала російська ракета, випущена по багатоповерхівці в Умані 28 квітня. У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Весь цей час медики боролися за її життя після осколкового поранення. П'ять операцій... та на жаль. Співчуття рідним. Не пробачимо!", - написав Табурець у телеграмі у вівторок.

Як повідомлялося, в ніч на 28 квітня РФ завдала ракетного удару по Умані, зафіксовано влучання по багатоповерховому житловому будинку та складських приміщеннях. На місці трагедії загинули 23 людини, серед них шестеро дітей, 18 - поранені. В Черкаській області було оголошено триденну жалобу.

 

Теги: #умань #жертви #обстріл

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