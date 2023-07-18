Події

19:58 18.07.2023

Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

1 хв читати
Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

Мер Братислави Матеуш Валло запропонував Києву допомогу в залученні світових фахівців із консалтингу у відновленні інфраструктури, розвитку транспортної системи, повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками зустрічі зі своїм словацьким колегою.

"Наші міста пов'язують побратимські відносини... Домовилися про подальшу допомогу Братислави, зокрема й у налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ. Обговорили й майбутнє відновлення України та Києва", - написав Кличко в телеграмі у вівторок увечері.

Також, за його словами, найближчим часом Братислава передасть Києву 25 міських автобусів як допомогу. Зараз їх готують до відправлення, повідомив міський голова української столиці.

 

Теги: #київ #допомога #братислава

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 18.07.2023
Київ виділив на допомогу військовим частинам понад 1млрд 103 млн гривень, забезпечивши всі офіційні запити

Київ виділив на допомогу військовим частинам понад 1млрд 103 млн гривень, забезпечивши всі офіційні запити

23:47 17.07.2023
Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

16:27 17.07.2023
Київську лікарню швидкої допомоги перевіряють після повідомлення про мінування - Кличко

Київську лікарню швидкої допомоги перевіряють після повідомлення про мінування - Кличко

16:22 17.07.2023
У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

08:54 17.07.2023
У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

14:45 15.07.2023
Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

13:56 15.07.2023
У Львівській області відремонтовано притулок для тимчасово переміщених осіб - ТЧХУ

У Львівській області відремонтовано притулок для тимчасово переміщених осіб - ТЧХУ

16:27 14.07.2023
Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

22:09 13.07.2023
ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України

ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України

19:23 13.07.2023
Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

ОСТАННЄ

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

ЗСУ стримують окупантів на сході України та продовжують контрнаступ на півдні, за добу відбулося 18 бойових зіткнень

"Інтерпайп" спростовує неправдиву інформацію в низці ЗМІ про нібито співпрацю з РФ

Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

Зеленський підписав закон про демобілізацію родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА