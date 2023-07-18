Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

Мер Братислави Матеуш Валло запропонував Києву допомогу в залученні світових фахівців із консалтингу у відновленні інфраструктури, розвитку транспортної системи, повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками зустрічі зі своїм словацьким колегою.

"Наші міста пов'язують побратимські відносини... Домовилися про подальшу допомогу Братислави, зокрема й у налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ. Обговорили й майбутнє відновлення України та Києва", - написав Кличко в телеграмі у вівторок увечері.

Також, за його словами, найближчим часом Братислава передасть Києву 25 міських автобусів як допомогу. Зараз їх готують до відправлення, повідомив міський голова української столиці.