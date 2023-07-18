Події

12:05 18.07.2023

Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

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Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 16 липня 2023 року сягнули 25 671 особи (станом на 30 червня - 25 170), зокрема 9 287 загиблих (9 177), повідомило Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 272 чоловіки, 2 558 жінок, 282 хлопчики і 226 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 920 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 16 384 поранених 486 хлопчиків і 352 дівчинки, а також 279 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 30 червня загинуло двоє дітей і ще 22 були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за перші 16 днів липня загинуло 74 цивільні. У червні кількість смертей зросла до 184 зі 174 у травні, 180 - у квітні, 181 - у березні, 143 - у лютому.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 154 загиблі. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 817, у травні - до 544, у червні - до 429 і в липні - до 385. У перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 374 людини, у серпні - 339, у вересні - 405, у жовтні - 309, у листопаді - 187, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.

Кількість поранених за половину липня сягнула 342 порівняно з 681 у червні, 685 - у травні, 494 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 541 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 920. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 129, червень - 1 108, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 2 999. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що в липні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 72 особи та ще 326 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померли двоє та були поранені 16 осіб (4%).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у липні припало 88% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 30 червня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.

 

Теги: #оон #війна

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