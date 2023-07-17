Події

13:58 17.07.2023

Унаслідок падіння з висоти на "ArcelorMittal Кривий Ріг" загинув працівник підрядної організації

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На ПАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) під час виконання робіт із капітального ремонту на доменній печі (ДП) №6 внаслідок падіння з 8-метрової висоти загинув працівник підрядної організації.

"Із сумом повідомляємо про нещасний випадок, який стався 15.07 під час капітального ремонту ДП-6. Працівник підрядної організації внаслідок падіння з висоти приблизно 8 м смертельно травмований", - констатується в інформації підприємства.

Створено комісію, яка проводить розслідування, щоб гарантувати безпечні умови праці на виробництві, а також установити причини та обставини цього інциденту. Компанія висловлює співчуття родині загиблого.

АМКР 13 липня зупинив на капремонт ДП-6.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal

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