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12:22 17.07.2023

Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

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Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

Через саботаж РФ роботи "зернового коридору" світ не отримав додаткові 25 млн тонн агропродукції, заявив на зустрічі з журналістами з Африки 15 липня в Одеському морському порту заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов.

"Повна зупинка експорту агропродукції через зерновий коридор створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку тапоглибить кризу в бідних країнах", - процитувала пресслужба АМПУ його слова у фейсбуці.

За його інформацією, за 11 місяців роботи "зернової ініціативи" Україна поставила 32,5 млн тонн агропродукції в 45 країн світу, зокрема понад 4 млн тонн продовольства - країнам Африки.

Як повідомлялося, загалом за час роботи "зернового коридору" з початку серпня 2022 року з України було експортовано 32,75 млн тонн агропродукції, зокрема 16,84 млн тонн кукурудзи, 8,91 млн тонн пшениці, 1,86 млн тонн шроту соняшнику, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, 0,99 млн тонн ріпаку та 0,80 млн тонн соєвих бобів.

Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі на два місяці (наразі термін дії закінчується 17 липня).

25 травня МЗС РФ заявило, що Чорноморській зерновій ініціативі доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.

Загалом за час роботи "зернового коридору" з початку серпня 2022 року з України було експортовано 32,75 млн тонн агропродукції, зокрема 16,84 млн тонн кукурудзи, 8,91 млн тонн пшениці, 1,86 млн тонн шроту соняшнику, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, 0,99 млн тонн ріпаку та 0,80 млн тонн соєвих бобів.

Загалом з українських портів вийшло 1002 судна, зокрема шість у липні, 38 у червні, 33 у травні, 64 у квітні, тоді як пік було зафіксовано у вересні-жовтні минулого року - відповідно 178 та 180 суден. Водночас з початку травня із "зернової угоди" через позицію російської сторони виключено найбільш глибоководний український порт "Південний".

Теги: #зернова_ініціатива

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