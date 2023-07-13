В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

В Україну з тимчасово окупованої території російським агресором вдалося повернути двох сестер 5-ти і 12-ти років, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками із першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, яка повернулася з полону. Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їхнього повернення з російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Зараз родина возз'єдналася", - написав Лубінець у телеграм-каналі в четвер.