Київ виділить на безпеку й оборону столиці понад 1,1 млрд грн у 2023 році - Кличко

Київ збільшить фінансування сил безпеки і оборони у 2023 році порівняно з минулим роком із майже 850 млн грн до понад 1,1 млрд грн, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Цього року Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд гривень. Це - допомога військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції. Із цих коштів уже профінансували майже 350 млн гривень", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як нагадав Кличко, "торік на підтримку сил безпеки та оборони Київ виділив із бюджету міста майже 850 млн гривень".

"Ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт. Також ми передаємо бійцям на передову допомогу, яку залучаємо самі - від міжнародних партнерів. Ми передавали автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки. І продовжуємо це робити", - написав Кличко.